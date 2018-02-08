Xiaomi Mi A1 возглавил ТОП-5 лучших смартфонов стоимостью до $230
Эксперты составили список ТОП-5 лучших смартфонов стоимостью до $230. В рамках выставки MWC-2018 продемонстрировали множество новых устройств, большая часть из которых отличается достаточно высокими ценами. Список лучших бюджетных продуктов возглавляет Xiaomi Mi A1.
Смартфон оснастили качественной двойной камерой. Расчетные мощности обеспечены процессором Snapdragon 625 и ОЗУ объемом 4 ГБ. Другой моделью, привлекшей внимание экспертов стал смартфон Moto G5S Plus, оснащенный металлическим корпусом. Замыкает тройку перспективных бюджетным гаджетов Honor 9 Lite, получивший стеклянную заднюю панель.
Redmi Note 4 не относится к числу новинок, однако благодаря качеству также находится в списке. Завершает ТОП-5 смартфонов стоимостью не более $230 Xiaomi Mi Max 2. Это устройство получило дисплей диагональю 6,44 дюйма с разрешающей способностью формата FullHD.
Смартфон оснастили качественной двойной камерой. Расчетные мощности обеспечены процессором Snapdragon 625 и ОЗУ объемом 4 ГБ. Другой моделью, привлекшей внимание экспертов стал смартфон Moto G5S Plus, оснащенный металлическим корпусом. Замыкает тройку перспективных бюджетным гаджетов Honor 9 Lite, получивший стеклянную заднюю панель.
Redmi Note 4 не относится к числу новинок, однако благодаря качеству также находится в списке. Завершает ТОП-5 смартфонов стоимостью не более $230 Xiaomi Mi Max 2. Это устройство получило дисплей диагональю 6,44 дюйма с разрешающей способностью формата FullHD.
Автор: Валерий Антонов