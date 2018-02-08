Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов по продаже фальшивых билетов ЧМ-2018
В Роскомнадзоре отчитались о блокировании почти 200 сайтов, созданных с целью мошенничества. Указанные ведомством порталы создавались для продажи фальшивой атрибутики ЧМ-2018, а также предлагали приобрести билеты на чемпионат.
По данным источника в пресс-службе Роскомнадзора, из 199 сайтов, на которые было обращено внимание, владельцы 169 после соответствующего обращения сами ограничили доступ к информации, нарушающей закон. Еще 15 порталов были заблокированы операторами связи. В связи с 15 оставшимися порталами провайдерам и владельцам отправили запрос на удаление противоправной информации.
Первыми на растущую угрозу мошенничества в Сети в связи с приближением ЧМ-2018 обратили внимание сотрудники компании Group-IB, специализирующейся на расследованиях и предотвращении киберпреступлений.
По данным источника в пресс-службе Роскомнадзора, из 199 сайтов, на которые было обращено внимание, владельцы 169 после соответствующего обращения сами ограничили доступ к информации, нарушающей закон. Еще 15 порталов были заблокированы операторами связи. В связи с 15 оставшимися порталами провайдерам и владельцам отправили запрос на удаление противоправной информации.
Первыми на растущую угрозу мошенничества в Сети в связи с приближением ЧМ-2018 обратили внимание сотрудники компании Group-IB, специализирующейся на расследованиях и предотвращении киберпреступлений.
Автор: Пчелкин Руслан