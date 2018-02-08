В Сочи открылся первый в России совариум
В Сочи начал функционировать первый на территории России совариум. Там можно посмотреть свыше двух десятков птиц, в том числе самых маленьких и наиболее больших на Земле.
Приют для сов находится возле подъёмников горнолыжного курорта «Газпром». Там установлены три вольера, один из которых предназначен только для маленьких питомцев. В совариуме применяется беспреградный способ содержания: птицы живут в уютных домиках, защищающих от осадках, но не огороженных от посетителей сеткой.
Сов привезли из самых различных российских питомников. Как рассказали специалисты, пернатые не склонны к побегам и предпочитают оставаться в компании людей. Все птицы живут по режиму дня: утром происходит уборка домиков и по надобности купание, потом их ждет кормление и прогулка. Каждая сова обладает своим временем, но очередность администрация старается менять.
Также у посетителей появится возможность увидеть коршуна и императорского орла. Разбавить компанию сов хищниками они решили для поддержания интереса со стороны гостей учреждения. Например, туристы всегда остановятся возле самки коршуна Дианы, которая до переезда в Сочи успела поработать в аэропорту, отгоняя стали птиц от авиалайнеров.
Приют для сов находится возле подъёмников горнолыжного курорта «Газпром». Там установлены три вольера, один из которых предназначен только для маленьких питомцев. В совариуме применяется беспреградный способ содержания: птицы живут в уютных домиках, защищающих от осадках, но не огороженных от посетителей сеткой.
Сов привезли из самых различных российских питомников. Как рассказали специалисты, пернатые не склонны к побегам и предпочитают оставаться в компании людей. Все птицы живут по режиму дня: утром происходит уборка домиков и по надобности купание, потом их ждет кормление и прогулка. Каждая сова обладает своим временем, но очередность администрация старается менять.
Также у посетителей появится возможность увидеть коршуна и императорского орла. Разбавить компанию сов хищниками они решили для поддержания интереса со стороны гостей учреждения. Например, туристы всегда остановятся возле самки коршуна Дианы, которая до переезда в Сочи успела поработать в аэропорту, отгоняя стали птиц от авиалайнеров.
Автор: Валерия Орлова