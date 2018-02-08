Создателей “Звездных Войн” обвинили в расовой и гендерной дискриминации
Культовая франшиза фильмов “Звездные Войны” подверглась большой критике со стороны кинолюбителей и поклонников за расовую и гендерную дискриминацию. За все время создания фильмов среди участников процесса была только одна женщина.
Такое исследование провела американская журналистка Морин Райт, которая проанализировала, что за 40 лет работы было нанято более 20 режиссеров и сценаристов, среди которых была одна женщина – Ли Брэкетт. В актерском составе также присутствуют в основном мужчины, а представителей слабого пола минимальное количество.
В социальных сетях возмущенно отреагировали на данный факт и призвали компанию Lucasfilm нанимать больше женщин и уделить внимание чернокожим актерам и работникам. Другие пользователи интернета попросили журналистку подсчитать, сколько было желающих женщин для участия в этом проекте, и существует ли проблема вообще. Также было создано много фейковых картинок и фотографий, на которых изображены только женщины снятые в фильме, а новую часть прозвали – “Звездные Войны: Феминизация”.
На данный момент для реализации съемок уже были наняты режиссеры мужчины, а реакция Джорджа Лукаса по этому поводу ожидается всеми заинтересованными.
Такое исследование провела американская журналистка Морин Райт, которая проанализировала, что за 40 лет работы было нанято более 20 режиссеров и сценаристов, среди которых была одна женщина – Ли Брэкетт. В актерском составе также присутствуют в основном мужчины, а представителей слабого пола минимальное количество.
В социальных сетях возмущенно отреагировали на данный факт и призвали компанию Lucasfilm нанимать больше женщин и уделить внимание чернокожим актерам и работникам. Другие пользователи интернета попросили журналистку подсчитать, сколько было желающих женщин для участия в этом проекте, и существует ли проблема вообще. Также было создано много фейковых картинок и фотографий, на которых изображены только женщины снятые в фильме, а новую часть прозвали – “Звездные Войны: Феминизация”.
На данный момент для реализации съемок уже были наняты режиссеры мужчины, а реакция Джорджа Лукаса по этому поводу ожидается всеми заинтересованными.
Автор: Тригуб Сергей