Ученые: Электронные сигареты провоцируют воспаление легких
Ученые установили новую опасность, активно проявляющейся при использовании электронных сигарет. Вейпинг, по мнению исследователей, значительно увеличивает риск воспаления легких.
Данное обстоятельство было установлено в ходе экспериментов над клеточными культурами, лабораторными мышами и группой добровольцев, согласившихся на участие в опытах. Группа исследователей Лондонского университета королевы Марии заявили, что пар, исходящий от электронных сигарет, даёт возможность патогенным бактериям прилипать к клеткам, выстилающих внутреннюю поверхность лёгких, речь идёт о нижних дыхательных путях. В ходе экспериментов был выявлен отрицательный эффект, оказываемый частицами пара.
Он взаимодействует с белком, называемым рецептором фактора активации тромбоцитов (ФАТ), при воспалении он синтезируется клетками иммунной системы. Данный процесс заметно усиливается при увлечении вейпингом, подчеркивают исследователи.
Данное обстоятельство было установлено в ходе экспериментов над клеточными культурами, лабораторными мышами и группой добровольцев, согласившихся на участие в опытах. Группа исследователей Лондонского университета королевы Марии заявили, что пар, исходящий от электронных сигарет, даёт возможность патогенным бактериям прилипать к клеткам, выстилающих внутреннюю поверхность лёгких, речь идёт о нижних дыхательных путях. В ходе экспериментов был выявлен отрицательный эффект, оказываемый частицами пара.
Он взаимодействует с белком, называемым рецептором фактора активации тромбоцитов (ФАТ), при воспалении он синтезируется клетками иммунной системы. Данный процесс заметно усиливается при увлечении вейпингом, подчеркивают исследователи.
Автор: Семен Зайцев