Елена Летучая покинула «Ревизорро» из-за постоянных сливов информации о будущих проверках
В интервью журналистам телеведущая Елена Летучая рассказала, по какой причине покинула шоу «Ревизорро». Оказалось, что кто-то постоянно сливал информацию о будущих проверках заведений.
Летучая рассказывает, что команда программы никогда не гналась за рейтингами, а всегда старалась быть социально значимым проектом. Ситуация изменилась, когда съемки начали проходить в Москве. Тогда в проект пришла новая команда, которая после увольнения Елены Летучей осталась и будет работать вместе с новой ведущей Анастасией Самбурской.
Летучая рассказывает, что отказалась снимать проект в столице из-за того, что лично узнавала о факте слива информации. В частности, некоторым людям стала известна информация, в каких именно заведениях будет проходить съемка. Этот процесс ведущая никак не могла контролировать.
Несмотря на скандал, Елена Летучая желает успеха обновленному «Ревизирро» и желает им снимать честный продукт.
Ранее сообщалось, что Елена Летучая покинет «Первый канал» из-за проблем с сердцем.
Летучая рассказывает, что команда программы никогда не гналась за рейтингами, а всегда старалась быть социально значимым проектом. Ситуация изменилась, когда съемки начали проходить в Москве. Тогда в проект пришла новая команда, которая после увольнения Елены Летучей осталась и будет работать вместе с новой ведущей Анастасией Самбурской.
Летучая рассказывает, что отказалась снимать проект в столице из-за того, что лично узнавала о факте слива информации. В частности, некоторым людям стала известна информация, в каких именно заведениях будет проходить съемка. Этот процесс ведущая никак не могла контролировать.
Несмотря на скандал, Елена Летучая желает успеха обновленному «Ревизирро» и желает им снимать честный продукт.
Ранее сообщалось, что Елена Летучая покинет «Первый канал» из-за проблем с сердцем.
Автор: Сергей Сидорин