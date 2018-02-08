Mazda отзывает партию «шестерок» с заводским браком
В японской автомобилестроительной компании Mazda сообщили о проблемах с тормозами в «шестерке», в связи с которой партия авто будет отозвана из России. По данным Росстандарта, 1758 машин это модели должны посетить официальные сервисные компании.
Как уточнил официальный источник в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, указанное количество седанов модели Mazda6 были проданы в России в период с 2012 по 2015 год. Выявленная специалистами бракованная партия авто имеет проблемы со стояночным тормозом с механическим тросовым приводом.
В системе выявили недостаточную герметичность защитных чехлов задних тормозных суппортов. В результате брака, попавшая в систему жидкость могла привести к коррозии и дальнейшему ослаблению работы ручного тормоза, а также риску заклинивания тормозов. Предполагается, что в авто, которые вернут в сервисные центры, быстро проведут диагностику с целью обнаружения коррозии с последующей заменой тормозов на улучшенные новые. Если же влага в систему не попала и не успела ей навредить, то производитель лишь заменит защитный чехол.
Как уточнил официальный источник в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, указанное количество седанов модели Mazda6 были проданы в России в период с 2012 по 2015 год. Выявленная специалистами бракованная партия авто имеет проблемы со стояночным тормозом с механическим тросовым приводом.
В системе выявили недостаточную герметичность защитных чехлов задних тормозных суппортов. В результате брака, попавшая в систему жидкость могла привести к коррозии и дальнейшему ослаблению работы ручного тормоза, а также риску заклинивания тормозов. Предполагается, что в авто, которые вернут в сервисные центры, быстро проведут диагностику с целью обнаружения коррозии с последующей заменой тормозов на улучшенные новые. Если же влага в систему не попала и не успела ей навредить, то производитель лишь заменит защитный чехол.
Автор: Пчелкин Руслан