В Ростовской области найдены труп и документы пропавшего три года назад мужчины
В Ростовской области найдены труп и документы мужчины, который пропал три года назад. Их обнаружили в населенным пункте Волгодонск.
Предположительно, документы принадлежат умершему жителю Водгодонского района, который пропал три года назад. Они лежали рядом с останками. Одежда, находящаяся на трупе, похожа на ту, в которой мужчина уходил из дома в день исчезновения.
По факту случившегося правоохранители начали проводить проверку. Его личность точно будет идентифицирована после проведения экспертизы.
Предположительно, документы принадлежат умершему жителю Водгодонского района, который пропал три года назад. Они лежали рядом с останками. Одежда, находящаяся на трупе, похожа на ту, в которой мужчина уходил из дома в день исчезновения.
По факту случившегося правоохранители начали проводить проверку. Его личность точно будет идентифицирована после проведения экспертизы.
Автор: Валерия Орлова