После выхода в прокат «Пятьдесят оттенков свободы»фанаты разделились в оценках
В прокат выходит кинолента «Пятьдесят оттенков свободы», представляющая собой новую часть франшизы об отношениях любителя БДСМ и непримечательной девушки. Миллиардер женился на экс-секретарше и пара отправилась в медовый месяц, однако в это время происходит взлом его офиса.
Ожидания от картины у многих весьма противоречивые. Одни ругают фильмы, другие покупают билеты. При этом картина оказалась более популярной, чем «Сумерки», ставшие основой для написания истории автором Э. Л. Джеймс. Обсуждения необычных отношений в сексе вызвали споры в соцсетях относительно допустимости таких сюжетов в кинематографе и качестве ленты.
Бюджет ленты составил $55 млн. По итогам первой недели проката фильм может стать одним из рекордсменов по сборам среди новинок.
Ожидания от картины у многих весьма противоречивые. Одни ругают фильмы, другие покупают билеты. При этом картина оказалась более популярной, чем «Сумерки», ставшие основой для написания истории автором Э. Л. Джеймс. Обсуждения необычных отношений в сексе вызвали споры в соцсетях относительно допустимости таких сюжетов в кинематографе и качестве ленты.
Бюджет ленты составил $55 млн. По итогам первой недели проката фильм может стать одним из рекордсменов по сборам среди новинок.
Автор: Валерий Антонов