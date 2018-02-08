Владимир Путин встретится в руководителем ФИФА 12 февраля
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Владимир Путин встретится с руководителем ФИФА Джанни Инфантино 12 февраля. На встрече будет поднята тема организации Чемпионата мира по футболу.
О намерении переговорить в Инфантино Путин заявил вчера во время встречи с воспитанниками спортивной школы ФК «Тотем» в Красноярске.
Чемпионате мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи и Екатеринбурге.
О намерении переговорить в Инфантино Путин заявил вчера во время встречи с воспитанниками спортивной школы ФК «Тотем» в Красноярске.
Чемпионате мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи и Екатеринбурге.
Автор: Сергей Сидорин