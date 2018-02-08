Возле школы в Екатеринбурге задержан извращенец-онанист
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который мастурбировал у здания школы и подзывал учеников. Извращенца-онаниста заметили на окраине города, в районе Вторчермета.
О странном мужчине школьники рассказали родителям, а те сообщили в правоохранительные органы. Полиция установила, что он припарковал свой автомобиль у здания учебного заведения и начал заниматься онанизмом.
Задержанного доставили в местное отделение полиции. Сейчас в рамках проведения проверки правоохранители устанавливают, был ли он раньше замечен в аналогичных выходках.
О странном мужчине школьники рассказали родителям, а те сообщили в правоохранительные органы. Полиция установила, что он припарковал свой автомобиль у здания учебного заведения и начал заниматься онанизмом.
Задержанного доставили в местное отделение полиции. Сейчас в рамках проведения проверки правоохранители устанавливают, был ли он раньше замечен в аналогичных выходках.
Автор: Валерия Орлова