Фотошпионы раскрыли в Сети интерьер нового Kia Ceed 2018
В Сети появились первые изображения интерьера автомобиля модели Kia Ceed. Мировой общественности новый хэтчбек представят на ежегодном международном автосалоне в Женеве в марте нынешнего года.
Эксперты, проанализировав фотографии автомобиля, отметили новый руль, иную форму центральной консоли и большой отдельный экран мультимедиа. Обращается внимание на современный блок климат-контроля, а также наличие двух колодцев вместо трёх на приборной панели. Предполагается, что компания улучшит материалы обивки салона.
В штаб-квартире Kia ранее заявили, что новая модель будет называться не cee’d, а Ceed. Особо отмечено, что первое официальное изображение машины было опубликовано производителем в начале февраля на сайте. Интерьер и экстерьер машины был раскрыт на шпионских фотоснимках в декабре 2017 года, хэтчбек удалось сфотографировать без камуфляжа на территории Южной Кореи.
Эксперты обращают внимание на массивный передний бампер, имеющий нижний спойлер, и дополнительную решетку радиатора, в дополнение к основной, получившей наименование «оскал тигра». В ниши бампера вставлены подфарники, светодиодные ленточные огни ходового света вставлены в нижнюю часть головных фар, выполненных в зауженном варианте.
Эксперты, проанализировав фотографии автомобиля, отметили новый руль, иную форму центральной консоли и большой отдельный экран мультимедиа. Обращается внимание на современный блок климат-контроля, а также наличие двух колодцев вместо трёх на приборной панели. Предполагается, что компания улучшит материалы обивки салона.
В штаб-квартире Kia ранее заявили, что новая модель будет называться не cee’d, а Ceed. Особо отмечено, что первое официальное изображение машины было опубликовано производителем в начале февраля на сайте. Интерьер и экстерьер машины был раскрыт на шпионских фотоснимках в декабре 2017 года, хэтчбек удалось сфотографировать без камуфляжа на территории Южной Кореи.
Эксперты обращают внимание на массивный передний бампер, имеющий нижний спойлер, и дополнительную решетку радиатора, в дополнение к основной, получившей наименование «оскал тигра». В ниши бампера вставлены подфарники, светодиодные ленточные огни ходового света вставлены в нижнюю часть головных фар, выполненных в зауженном варианте.
Автор: Семен Зайцев