Разработчики McLaren заявили о выпуске нового гиперкара Senna
Британский автомобильный холдинг McLaren поделился информацией о гиперкаре Senna, представленном в декабре 2017 года, именованного так в честь Айртона Сенны, трижды выигравшего чемпионат автогонок «Формулы 1». Лицезреть спорткар непосредственно в автосалоне станет реальным в марте 2018 в Женеве.
Сообщается о количестве спорткаров McLaren Senna, ограничившихся выпуском в 500 экземпляров, так как машины уже проданы посредством предварительного заказа.По техническим характеристикам автомобиль оснастили битурбо агрегатом объемом в 4,0 литра мощностью в 800 л.с., позволяющий разогнать машину до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость, которую может развить McLaren Senna – 340 км/ч.
Коробка переключения скоростей представляет собой автоматику на 7 ступеней с парным сцеплением. Корпус автомобиля сделан из углеволокна, что оказало ему преимущество в массе – 1198 килограмм.
Также гиперкар оснащен подвеской RaceActive Chassis Control II, задним диффузором, карбон-керамическими тормозами, специальными шинами Pirelli P Zero Trofeo R, активными аэродинамическими элементами, складывающейся цифровой приборной панелью от McLaren 720S, а также специальной системой выхлопа.
Стоит отметить, что цена за автомобиль - 750 000 фунтов стерлингов, что в американской валюте приравнивается к 1 000 000. Часть суммы от реализованных авто отправят бразильской благотворительной организации Instituto Ayrton Senna.
Сообщается о количестве спорткаров McLaren Senna, ограничившихся выпуском в 500 экземпляров, так как машины уже проданы посредством предварительного заказа.По техническим характеристикам автомобиль оснастили битурбо агрегатом объемом в 4,0 литра мощностью в 800 л.с., позволяющий разогнать машину до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость, которую может развить McLaren Senna – 340 км/ч.
Коробка переключения скоростей представляет собой автоматику на 7 ступеней с парным сцеплением. Корпус автомобиля сделан из углеволокна, что оказало ему преимущество в массе – 1198 килограмм.
Также гиперкар оснащен подвеской RaceActive Chassis Control II, задним диффузором, карбон-керамическими тормозами, специальными шинами Pirelli P Zero Trofeo R, активными аэродинамическими элементами, складывающейся цифровой приборной панелью от McLaren 720S, а также специальной системой выхлопа.
Стоит отметить, что цена за автомобиль - 750 000 фунтов стерлингов, что в американской валюте приравнивается к 1 000 000. Часть суммы от реализованных авто отправят бразильской благотворительной организации Instituto Ayrton Senna.
Автор: Богданова Ярослава