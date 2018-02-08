Новые смартфоны Apple получат экраны в стиле iPhone X
Уже долгое время в Сети ходят слухи о том, что в этом году компания Apple представит сразу три новых смартфона. По словам инсайдеров, все они получат экран, выполненный в стиле iPhone X, а также сканер идентификации с помощью отпечатков пальцев, встроенный под него.
Эксперты задаются вопросом, почему разработчики из Купертино решили снова вернуться к данной идее. Вероятно, такое решение было принято ради увеличения безопасности девайсов. Если говорить о вырезе под камеру TrueDepth, то он уменьшится в размере по сравнению с последним iPhone.
На данный момент отсутствует официальная информация по поводу того, какие смартфоны презентует Apple.
Ранее сообщалось, что купертиновцы запатентовали стилус, способный рисовать в воздухе. Он будет представлять собой ручку, на конце которой находится специальный датчик.
Эксперты задаются вопросом, почему разработчики из Купертино решили снова вернуться к данной идее. Вероятно, такое решение было принято ради увеличения безопасности девайсов. Если говорить о вырезе под камеру TrueDepth, то он уменьшится в размере по сравнению с последним iPhone.
На данный момент отсутствует официальная информация по поводу того, какие смартфоны презентует Apple.
Ранее сообщалось, что купертиновцы запатентовали стилус, способный рисовать в воздухе. Он будет представлять собой ручку, на конце которой находится специальный датчик.
Автор: Валерия Орлова