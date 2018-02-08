Спортсменам в олимпийскую деревню запрещено проносить ножи, оружие и устройства с беспроводным доступом
В Сети опубликован список предметов, которые запрещено проносить спортсменам в олимпийскую деревню в Канныне. В частности, речь идет о ножах, оружии и устройствах с беспроводным доступом.
Кроме того, в список попали фейерверки, петарды, бейсбольные биты, резиновые дубинки, а также инструменты, зажигалки, жидкий газ, незапечатанные продукты и домашние животные. Любителям громкой музыки придется переждать Олимпийские игры – под запрет также попали барабаны и другие инструменты, производящие шум.
Ранее сообщалось, что ключевых российских хоккеистов не пускают на Олимпийские Игры-2018.
Кроме того, в список попали фейерверки, петарды, бейсбольные биты, резиновые дубинки, а также инструменты, зажигалки, жидкий газ, незапечатанные продукты и домашние животные. Любителям громкой музыки придется переждать Олимпийские игры – под запрет также попали барабаны и другие инструменты, производящие шум.
Ранее сообщалось, что ключевых российских хоккеистов не пускают на Олимпийские Игры-2018.
Автор: Сергей Сидорин