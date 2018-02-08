Ученые дали Госдуме РФ рекомендации для закона о вейпах
В Госдуму пригласили учёных для проведения консультаций, необходимых для разработки закона о вейпах. В настоящее время законодателям предложено несколько версий по регулированию существующего в стране рынка.
Министерство здравоохранения РФ предложило приравнять устройства по доставке никотина к классическим сигаретам. Представители Минпромторга ранее сообщили о разработке более щадящей версии нормативно-правового акта. Речь идёт о проведение аналогии между вейпами и табачными изделиями. Запрет предлагается наложить на «парогенераторы», их не будут продавать лицам, не достигших совершеннолетия. Предлагается ограничить список общественных мест, где курение электронных сигарет будет запрещено: учреждения культуры, образования, медицины, и спорта.
Данная норма получит распространение на транспорт, лифты и помещения органов власти. Список мест, где можно будет использовать вейпы, укажут в разрабатываемом законе. Ранее ученые заявили о негативном влиянии вейпов на организм человека, они провоцируют воспаление легких.
Министерство здравоохранения РФ предложило приравнять устройства по доставке никотина к классическим сигаретам. Представители Минпромторга ранее сообщили о разработке более щадящей версии нормативно-правового акта. Речь идёт о проведение аналогии между вейпами и табачными изделиями. Запрет предлагается наложить на «парогенераторы», их не будут продавать лицам, не достигших совершеннолетия. Предлагается ограничить список общественных мест, где курение электронных сигарет будет запрещено: учреждения культуры, образования, медицины, и спорта.
Данная норма получит распространение на транспорт, лифты и помещения органов власти. Список мест, где можно будет использовать вейпы, укажут в разрабатываемом законе. Ранее ученые заявили о негативном влиянии вейпов на организм человека, они провоцируют воспаление легких.
Автор: Семен Зайцев