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Рустам Солнцев из «Дома-2» копит деньги на суррогатную мать
Экс-участник телепроекта «Дома-2» Рустам Солнцев в 41 год начал задумываться о детях. По словам шоумена, он не собирается жениться , а планирует воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы она выносила ему ребенка. Знаменитость убежден, что у малыша будет интересная внешность.

Рустам Солнцев из «Дома-2» копит деньги на суррогатную мать


По словам Солнцева, ему нужно насобирать деньги, чтобы оплатить эти услуги. Согласно предварительным данным, требуется около 1,5 миллиона рублей. Ради этого Солнцев готов продать свой эксклюзивный мотоцикл марки Honda NRX1800 Valkyrie Rune.

Бывший участник скандального телепроекта мечтает о толстом мальчике, чтобы отец мог заставлять его заниматься спортом. Солнцев призвал всех, кто готов выносить ребенка за деньги, написать ему в «Директ». Однако у шоумена есть одно условие: малыш должен принадлежать только ему.

Сегодня Солнцев проводит много времени, изучая сайты агентств, занимающиеся предоставлением соответствующих услуг. Он надеется, что следующий Новый год будет встречать не один, а вместе с сыном. Для знаменитости важно, чтобы будущая мать ребенка являлась чистокровной русской.

Солнцев зарабатывает на жизнь благодаря ведению мероприятий. Несмотря на временное снижение доходов, он уверен, что сможет обеспечить наследнику достойное будущее.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:38
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