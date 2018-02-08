В Сети появились фотографии обновленной Skoda Fabia
В Сети обнародованы первые официальные фотографии рестайлингового автомобиля Skoda Fabia. Снимками поделились сотрудники компании.
Модель обзавелась новой светодиодной оптикой, измененной приборной панелью, несколькими вариантами отделки интерьера. Что касается моторной линейки Skoda Fabia, то под капотом транспортного средства могут находиться четыре бензиновых мотора на три цилиндра: атмосферники на 60 и 74 лошадиных сил и турбодвижки на 95 110 лошадиных сил.
Рестайлированная Skoda Fabia получила современные системы анализа слепых зон и предотвращения столкновения при осуществлении движения с задним ходом. На данный момент неизвестно, когда автомобиль поступит на рынок. Новинку покажут в рамках автошоу в Женеве.
Модель обзавелась новой светодиодной оптикой, измененной приборной панелью, несколькими вариантами отделки интерьера. Что касается моторной линейки Skoda Fabia, то под капотом транспортного средства могут находиться четыре бензиновых мотора на три цилиндра: атмосферники на 60 и 74 лошадиных сил и турбодвижки на 95 110 лошадиных сил.
Рестайлированная Skoda Fabia получила современные системы анализа слепых зон и предотвращения столкновения при осуществлении движения с задним ходом. На данный момент неизвестно, когда автомобиль поступит на рынок. Новинку покажут в рамках автошоу в Женеве.
Автор: Валерия Орлова