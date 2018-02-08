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Сцены из "Сумерек" и "Титаника" попали в ТОП лучших эротических фрагментов в мировом кинематографе
Журнал People представил перечень лучших эротических сцен в мировом кинематографе. Кроме того, были опубликованы комментарии актеров, в них снявшихся.

Сцены из "Сумерек" и "Титаника" попали в ТОП лучших эротических фрагментов в мировом кинематографе


В список попали сцены из кинохита «Титаника» с Уинслет и Ди Каприо, фильма «Призрак» с Мур и Суэйзи, «Красотки» с Робертс, «Валентинки» с Уильямс и Гослингом, ленты «Девичник в Вегасе» с Уиг и Хэммом. Также значатся в рейтинге эпизоды «Сумерек» с Стюарт и Паттинсоном, «Исчезнувшей» с Пайк и Харрисом и «Бала монстров» с Берри и Торнтоном.

Кроме того, авторы публикации добавили в перечень секс-персонажей Портман и Кунис из фильма «Черном лебеде» и сцену из сериала «Игра престолов» с Харингтоном и Кларк.

Журнал привел отрывки из интервью со звездами, которые поделились мыслями об участии в эротических эпизодах. Многие сказали, что съемка далась с трудом. «От нас потребовали сделать эпичную сцену секса. Она должна была быть сверхъестественной, нечеловечной, потусторонней, как лучшее, что можно представить. И мы не знали, как же с этим справимся», — рассказала Кристен Стюарт о съемках «Сумерек».

Портман, снявшаяся в «Черном лебеде», отметила, что чувствовала себя неловко с ее подругой Кунис: «Я уверена, что сделать это было бы легче с незнакомым человеком. Хотя все же здорово было сниматься с подругой, так как мы могли пошутить на эту тему».

«Мне очень нравится, когда мы начинаем съемки интимных сцен», – поделилась Кларк, когда ее спросили о сексуальной сцене героев «Игры престолов» Сноу и Дейенерис. С улыбкой воспоминает о киношном сексе и Кейт Уинслет: «Это было красиво. Я помню, как перестали снимать и Леонардо ушел, а я лежала и думала: «Жаль, что все закончилось».

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 22:00
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