Ученые: Похмелье максимально невыносимо к 29 годам
Ученые объяснили, как возраст может влиять на тяжесть алкогольно-абстинентного синдрома. Проведенное исследование, прежде всего, установило, что максимально невыносимым похмелье становится к 29 годам.
В предоставленном отчете ученые уточнили, что не смогли определить, почему именно к этому возрасту синдром формируется в полной мере. Специалисты выдвинули ряд предположений, почему похмелье становится с возрастом тяжелее, среди которых ослабление организма и соответственно снижение его способности перерабатывать алкоголь, а также количество жиров в организме.
Со временем организму требуется все больше энергии на сжигание спиртного, потому он автоматически бросает все силы с других процессов именно на это. Таким образом вырабатывается большое количество фермента алкогольдегидрогеназы. Но если дать организму длительную передышку, то со временем употреблять спиртное как в молодости не получится, и доказательством того является несравнимо худшее похмелье, чем годами ранее.
В предоставленном отчете ученые уточнили, что не смогли определить, почему именно к этому возрасту синдром формируется в полной мере. Специалисты выдвинули ряд предположений, почему похмелье становится с возрастом тяжелее, среди которых ослабление организма и соответственно снижение его способности перерабатывать алкоголь, а также количество жиров в организме.
Со временем организму требуется все больше энергии на сжигание спиртного, потому он автоматически бросает все силы с других процессов именно на это. Таким образом вырабатывается большое количество фермента алкогольдегидрогеназы. Но если дать организму длительную передышку, то со временем употреблять спиртное как в молодости не получится, и доказательством того является несравнимо худшее похмелье, чем годами ранее.
Автор: Пчелкин Руслан