Ученые получили новый пуленепробиваемый материал из древесины
Ученые создали фанеру, превосходящую сталь по прочности. Пуленепробиваемый древесный материал формируется кипячением деревянного блока в водном растворе сульфида натрия, в него добавляют натриевую щелочь.
Предложенный технологический процесс, отмечают исследователи, позволяет практически полностью удалить из древесины прочные структуры: гемицеллюлозу, лигнин и полисахариды. Стало возможным получить прочную и плотный материал, получивший название «ультракомпактная древесина». Специалисты из Мэрилендского университета в Колледж-Парке убедились в свойствах новой фанеры. После кипячения плиту сдавили между металлическими пластинами под давлением (5 МПа) при температуре 100 градусов Цельсия. Давление силой 50 атмосфер сминает сохранившиеся в древесине наиболее стабильные полимеры. Таким образом, подчеркивают специалисты, толщина материала уменьшается на 20%, при этом его плотность возрастает в три раза.
Эксперименты показали, что на растяжение пуленепробиваемая древесина выдерживает в 11,5 раз большую нагрузку, чем срез ствола дерева. Это является показателем хорошей стали, при этом ультракомпактная древесина имеет намного меньший вес. Выпущенная со скоростью 30 м/с пуля задерживается новым материалом.
Предложенный технологический процесс, отмечают исследователи, позволяет практически полностью удалить из древесины прочные структуры: гемицеллюлозу, лигнин и полисахариды. Стало возможным получить прочную и плотный материал, получивший название «ультракомпактная древесина». Специалисты из Мэрилендского университета в Колледж-Парке убедились в свойствах новой фанеры. После кипячения плиту сдавили между металлическими пластинами под давлением (5 МПа) при температуре 100 градусов Цельсия. Давление силой 50 атмосфер сминает сохранившиеся в древесине наиболее стабильные полимеры. Таким образом, подчеркивают специалисты, толщина материала уменьшается на 20%, при этом его плотность возрастает в три раза.
Эксперименты показали, что на растяжение пуленепробиваемая древесина выдерживает в 11,5 раз большую нагрузку, чем срез ствола дерева. Это является показателем хорошей стали, при этом ультракомпактная древесина имеет намного меньший вес. Выпущенная со скоростью 30 м/с пуля задерживается новым материалом.
Автор: Семен Зайцев