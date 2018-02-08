В Подмосковье в результате пожара в частном доме погибли два человека
В Подмосковье в одном из частных домов произошел сильный пожар, жертвами которого стали как минимум два человека. Инцидент был зафиксирован в четверг, 8 февраля, в Мытищах на улице Карла Маркса в утреннее время. Об этом сообщили представители оперативных служб региона.
Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС принимают меры, направленные на ликвидацию возгорания.
По факту случившегося правоохранителями инициирована проверка. После ликвидации пожара комиссия определит его причины. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС принимают меры, направленные на ликвидацию возгорания.
По факту случившегося правоохранителями инициирована проверка. После ликвидации пожара комиссия определит его причины. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова