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Австралиец перепутал ядовитую змею с телефонной зарядкой
Житель Блэргори, Австралия, перепутал смертельно ядовитую змею с зарядкой от смартфона. Мужчина был в своем доме и услышал шум, который раздавался от стены. Австралиец решил, что он идет от зарядки, однако шипение издавала тигровая змея, заползшая в здание.

Австралиец перепутал ядовитую змею с телефонной зарядкой


Мужчина вызвал змееловов, которые сказали, что «если не запирать дверь открытой там, где водятся змеи, не надо удивляться, что любопытная рептилия зайдет к вам в гости». Пойманное пресмыкающееся было решено выпустить на волю.

Тигровая змея обычно старается уклоняться от конфликтов, но нападает, если ее спровоцировать. Яд этой рептилии очень сильный, поэтому вероятность умереть после укуса достаточно высокая.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 16:25
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