Тимати устроил дрифт на крыше "Крокус экспо"
Известный рэпер Тимати решил устроить дрифт в Москве на крыше центра «Крокус экспо». Соответствующим видео артист поделился с подписчиками в социальной сети Instagram.
По словам Тимати, сейчас в Москве просто сказочная. «Всесезонка сказка, крыша Крокус ЭКСПО уапще песня))», - подписал публикацию основатель бренда Black Star.
Вначале ролика Тимати показался в окне своего Gelandewagen, после чего начал намывать круги по крыше ТРЦ, усыпанной снегом.
За короткое время пост Тимати посмотрели огромное количество человек. В комментариях пользователи стали напоминать артисту, что необходимо было вовремя сменить шины на зимние. «Обувь нужно одевать по погоде», - написали юзеры. Нашлись и те, кто стал опасаться за жизнь артиста, поскольку эти маневры небезопасны.
По словам Тимати, сейчас в Москве просто сказочная. «Всесезонка сказка, крыша Крокус ЭКСПО уапще песня))», - подписал публикацию основатель бренда Black Star.
Вначале ролика Тимати показался в окне своего Gelandewagen, после чего начал намывать круги по крыше ТРЦ, усыпанной снегом.
За короткое время пост Тимати посмотрели огромное количество человек. В комментариях пользователи стали напоминать артисту, что необходимо было вовремя сменить шины на зимние. «Обувь нужно одевать по погоде», - написали юзеры. Нашлись и те, кто стал опасаться за жизнь артиста, поскольку эти маневры небезопасны.
Автор: Валерия Орлова