Nokia 8 и Nokia 3 получили обновление системы безопасности
Смартфоны Nokia 3 и Nokia 8 получили очередное обновление системы безопасности информации. Предположительно, разработчики смогли устранить уязвимости Meltdown и Spectre, которым были подвержены почти все современные процессоры.
По информации Nokiapoweruser, в составе последних обновлений компания ликвидировал ряд критические проблем в защите устройств. При этом подробности не раскрываются. Будут ли пользователи защищены от кражи данных из ядер чипов посредством брешей в алгоритмах Meltdown и Spectre пока точно сказать нельзя.
Известно, что обновление программного обеспечения для устройств составит 80 (Nokia 3) и 87 (Nokia 8) мегабайт соответственно. На сегодня продукты доступны в Иордании и Индии. Даты появления обновления в иных государствах пока не раскрываются.
По информации Nokiapoweruser, в составе последних обновлений компания ликвидировал ряд критические проблем в защите устройств. При этом подробности не раскрываются. Будут ли пользователи защищены от кражи данных из ядер чипов посредством брешей в алгоритмах Meltdown и Spectre пока точно сказать нельзя.
Известно, что обновление программного обеспечения для устройств составит 80 (Nokia 3) и 87 (Nokia 8) мегабайт соответственно. На сегодня продукты доступны в Иордании и Индии. Даты появления обновления в иных государствах пока не раскрываются.
Автор: Валерий Антонов