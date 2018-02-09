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exclusive / Экономика

Хакер из Северной Кореи пожаловался на свое правительство
Как анонимно сообщил в недавнем интервью Bloomberg хакер-шпион из Северной Кореи, сослуживцы его подразделения часто подвержены безденежью и голоданию от «неадекватных» требований правительства. Экс-солдат северокорейского кибервойска Чонг Хек (Jong Hyok, имя выдумано), на встрече с корреспондентами дал информацию о «суперсиле красных спецслужб», обвинив их, что по его мнению не безосновательно, в создании и дальнейшей их рассылке в сеть интернет, большого количества вирусов как например, WannaCry.

Хакер из Северной Кореи пожаловался на свое правительство


Власти Корейской Республики отправляют своих хакеров во все страны Земли, тем самым пропагандируя свои киберугрозы, для накопления всеми возможными методами средств для родины. Лидер КНДР Ким Чен Ын пытается реализовать мечту о ядерной программе, используя для накопления денег северокорейскую армию, тогда как прочие киберпираты создают программы пользования и воруют государственные тайны.

Хакеры государства не считаются элитным социумом, а по словам председателя, являются рабочими с низкой заработной платой.
За время проживания вместе целой группы программистов, ребятам приходилось тесниться в 3-этажном доме, битком набитом людьми, расположенном в северо-восточном китайском городе, на протяжении нескольких лет. За год отдельный член группы должен был любым методом наработать приблизительно 100 000 долларов, а заработным процентом от суммы для хакера, была меньшая часть десятой доли, не позволяющая достичь уровня нормального существования.

В случае болезни одного из членов группы, или его неспособности принести минимальную прибыть для своей родины, его строго наказывали.

Южнокорейские правительственные специалисты утверждают, что за последние годы отправили сотни программистов в Китай, Индию и Камбоджи, для заработка группами специального назначения миллионов американских долларов. Но данная информация пока нигде не подтвердилась.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 00:45
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