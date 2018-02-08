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Ученые нашли связь между уровнем преступности и загрязнением воздуха
Ученые заявили о том, что нашли один из факторов, который оказывает влияние на рост преступности. По словам специалистов, загрязнение сказывается не только на здоровье людей, но и влияет на их поведение в социуме.

Ученые нашли связь между уровнем преступности и загрязнением воздуха


Согласно представленному учеными Колумбийского, Гарвардского и Мичиганского университетов отчету, была найдена прямая связь между повышенным загрязнением воздуха и показателями преступности. Для этого специалисты исследовали 9360 американских городов, охватив период протяженностью 9 лет.

Для подтверждения обнаруженной закономерности ученые провели эксперимент с участием 256 добровольцев. Им показывали фото мест с высоким уровнем загрязненности и с низким, предлагая себе вообразить, что они там живут. В дальнейшем всех участников сажали за денежную игру на честность. В результате те, кто должен был себе представить жизнь в загрязненных городах, жульничал заметно чаще других. В другом эксперименте респондентов попросили описать, каково жить в Пекине, накрытом смогом и с чистым воздухом после показа им соответствующих снимков. В итоге слова с негативной окраской преобладали у тех, кто должен был вообразить, проживание в загрязненном городе.

Автор: Пчелкин Руслан
Вчера, 19:10
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