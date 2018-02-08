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exclusive / Политика

ЛДПР предлагает уведомлять об эвакуации авто по SMS
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предполагающий информирование автомобилистов о проведении эвакуации транспортного средства путем рассылки SMS или же телефонного обзвона. Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР.

ЛДПР предлагает уведомлять об эвакуации авто по SMS


Как отмечают политики, реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств для передачи сообщений. Как оценили эксперты, объём необходимых затрат составляет незначительную величину по сравнению с теми ассигнованиями, которые выделяют МВД РФ. По словам представителей ЛДПР, их предложение положительно оценили в Конституционном суде.

Если законопроект будет принят, то придется внести изменения в статью 23.17 КоАП, в которой речь идет о задержании транспортного средства.

В январе нынешнего года Максим Лискутов, вице-мэр Москвы, в ходе общения с представителями СМИ сообщал, что вернуть автомобиль, который забрали на штрафстоянку, можно будет без предварительного посещения отдела ГИБДД. На данный момент за этот вопрос отвечают сотрудники автоинспекции и МАДИ. В обоих случаях необходимо получать разрешение, чтобы забрать транспортное средство.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:55
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