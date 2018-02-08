В Москве полиция расследует случаи с наркотиками в пиццериях
Полиция начала проверку в связи с подозрением продажи наркотиков в пиццериях Москвы. Накануне в правоохранительных органах отчиталась в продвижении расследования загадочного дела.
По словам официального представителя ГУ МВД РФ в Москве, в ноябре 2017 года в вентиляционной шахте одной из пиццерий был обнаружен пакет с наркотиками, масса которого составила свыше 0,5 кг. На основании этого случая было начато уголовное делопроизводство согласно статье 228.1 ч. 5.
Уже спустя несколько месяцев, в январе 2018 года, работники заведения вновь нашли пакет с наркотиками с весом около 200 г. В связи с этим было заведено новое уголовное дело, а владелец сети пиццерий Москвы получил вызов на допрос в качестве свидетеля. Разговор с ним у сотрудников полиции состоялся уже 7 февраля. В данный момент расследование продолжается.
По словам официального представителя ГУ МВД РФ в Москве, в ноябре 2017 года в вентиляционной шахте одной из пиццерий был обнаружен пакет с наркотиками, масса которого составила свыше 0,5 кг. На основании этого случая было начато уголовное делопроизводство согласно статье 228.1 ч. 5.
Уже спустя несколько месяцев, в январе 2018 года, работники заведения вновь нашли пакет с наркотиками с весом около 200 г. В связи с этим было заведено новое уголовное дело, а владелец сети пиццерий Москвы получил вызов на допрос в качестве свидетеля. Разговор с ним у сотрудников полиции состоялся уже 7 февраля. В данный момент расследование продолжается.
Автор: Пчелкин Руслан