На неделе моды в Нью-Йорке манекенщицы отвоевали право не показывать наготу
Модели отвоевали свое право не показывать наготу. В рамках Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, манекенщицы получили возможность использовать отдельные раздевалки. Новое правило было введено Советом модных дизайнеров Америки при участии Model Alliance.
«В текущем сезоне мы приняли решение предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасных условий труда, а также проявить большее уважение к моделям, для чего предоставили им специальные закрытые раздевалки», — отметила основательница Model Alliance Сара Зифф.
При этом на Неделе моды, как и во время прочих недель моды, модели оказались вынуждены переодеваться на бэкстейдже, невзирая на присутствие большого количества посторонних лиц. Это нарушало их право на приватную жизнь и провоцировало факты приставания. Помимо этого, фотографы, пребывающие за кулисами, без получения разрешения делали фото обнаженных манекенщиц и после опубликовали фото.
В январе 2018-го супермодель Кейт Аптон обвинила соучредителя марки Guess Пола Марчиано в домогательствах. На личной странице в микроблоге Twitter она выразила возмущение тем фактом, что компания по-прежнему пользуется услугами Марчиано, игнорируя его аморальное поведение в адрес моделей. Она отметила пост хештегом meToo, используемого лицами, сообщающими о пережитом насилии и харассменте. Пост набрал свыше 40 тысяч отметок «Нравится».
«В текущем сезоне мы приняли решение предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасных условий труда, а также проявить большее уважение к моделям, для чего предоставили им специальные закрытые раздевалки», — отметила основательница Model Alliance Сара Зифф.
При этом на Неделе моды, как и во время прочих недель моды, модели оказались вынуждены переодеваться на бэкстейдже, невзирая на присутствие большого количества посторонних лиц. Это нарушало их право на приватную жизнь и провоцировало факты приставания. Помимо этого, фотографы, пребывающие за кулисами, без получения разрешения делали фото обнаженных манекенщиц и после опубликовали фото.
В январе 2018-го супермодель Кейт Аптон обвинила соучредителя марки Guess Пола Марчиано в домогательствах. На личной странице в микроблоге Twitter она выразила возмущение тем фактом, что компания по-прежнему пользуется услугами Марчиано, игнорируя его аморальное поведение в адрес моделей. Она отметила пост хештегом meToo, используемого лицами, сообщающими о пережитом насилии и харассменте. Пост набрал свыше 40 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов