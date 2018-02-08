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На неделе моды в Нью-Йорке манекенщицы отвоевали право не показывать наготу
Модели отвоевали свое право не показывать наготу. В рамках Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, манекенщицы получили возможность использовать отдельные раздевалки. Новое правило было введено Советом модных дизайнеров Америки при участии Model Alliance.

На неделе моды в Нью-Йорке манекенщицы отвоевали право не показывать наготу


«В текущем сезоне мы приняли решение предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасных условий труда, а также проявить большее уважение к моделям, для чего предоставили им специальные закрытые раздевалки», — отметила основательница Model Alliance Сара Зифф.

При этом на Неделе моды, как и во время прочих недель моды, модели оказались вынуждены переодеваться на бэкстейдже, невзирая на присутствие большого количества посторонних лиц. Это нарушало их право на приватную жизнь и провоцировало факты приставания. Помимо этого, фотографы, пребывающие за кулисами, без получения разрешения делали фото обнаженных манекенщиц и после опубликовали фото.

В январе 2018-го супермодель Кейт Аптон обвинила соучредителя марки Guess Пола Марчиано в домогательствах. На личной странице в микроблоге Twitter она выразила возмущение тем фактом, что компания по-прежнему пользуется услугами Марчиано, игнорируя его аморальное поведение в адрес моделей. Она отметила пост хештегом meToo, используемого лицами, сообщающими о пережитом насилии и харассменте. Пост набрал свыше 40 тысяч отметок «Нравится».

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:36
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