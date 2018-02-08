Посвященный писателю Маршаку поезд пустили по синей ветке метро Москвы
В московском метро пустили спецпоезд, посвященный писателю Самуилу Маршаку, состав получил наименование «Мой Маршак». Он курсирует по Арбатско-Покровской линии, событие приурочили к 130-летию со дня рождения драматурга и поэта.
Каждый вагон нового поезда имеет индивидуальное оформление, элементы состава названы: «Военный вагон», «Школа Маршака», «Английский вагон», «Театральный вагон» и «Детский вагон». На внутренних панелях салона каждого элемента железнодорожного состава размещены различные материалы: занимательные факты из жизни поэта, иллюстрации к произведениям, баллады, сказки и любимые стихи. В центральном офисе столичного метрополитена сообщили о стремлении к тому, чтобы поезд был не только надёжным способом перемещения по городу, но и интересным времяпрепровождением.
Была выражена надежда, что новый поэтический поезд понравится пассажирам. По расчетам специалистов, за шесть месяцев именной состав перевезёт более 1,9 млн человек. В реализацию дополнительно выпустят не менее 600 тыс. спецбилетов «Единый».
Каждый вагон нового поезда имеет индивидуальное оформление, элементы состава названы: «Военный вагон», «Школа Маршака», «Английский вагон», «Театральный вагон» и «Детский вагон». На внутренних панелях салона каждого элемента железнодорожного состава размещены различные материалы: занимательные факты из жизни поэта, иллюстрации к произведениям, баллады, сказки и любимые стихи. В центральном офисе столичного метрополитена сообщили о стремлении к тому, чтобы поезд был не только надёжным способом перемещения по городу, но и интересным времяпрепровождением.
Была выражена надежда, что новый поэтический поезд понравится пассажирам. По расчетам специалистов, за шесть месяцев именной состав перевезёт более 1,9 млн человек. В реализацию дополнительно выпустят не менее 600 тыс. спецбилетов «Единый».
Автор: Семен Зайцев