WhatsApp откроет свою платежную систему
У известного во всем мире мессенджера WhatsApp появится собственная платёжная система WhatsApp Pay. Соответствующий сервис уже запущен в Индии, компания ведет переговоры с банками по поводу синхронизации платёжных карт.
По информации профильных изданий, у пользователей мессенджера появится возможность производить оплату покупок посредством своего смартфона. Опция уже доступна в бета-тетсировании WhatsApp, как на Android, так и iOS в Индии.
По словам разработчиков, денежные переводы можно осуществлять только между кошельками платёжной системы WhatsApp Pay. Однако в будущем создатели намерены снять соответствующее ограничение, чтобы сервис мог полноценно функционировать с другими программами.
В Индии компания заключила соглашения с рядом ведущих банков. Пользователи сервиса уже смогли синхронизировать приложение со своей платёжной картой.
По информации профильных изданий, у пользователей мессенджера появится возможность производить оплату покупок посредством своего смартфона. Опция уже доступна в бета-тетсировании WhatsApp, как на Android, так и iOS в Индии.
По словам разработчиков, денежные переводы можно осуществлять только между кошельками платёжной системы WhatsApp Pay. Однако в будущем создатели намерены снять соответствующее ограничение, чтобы сервис мог полноценно функционировать с другими программами.
В Индии компания заключила соглашения с рядом ведущих банков. Пользователи сервиса уже смогли синхронизировать приложение со своей платёжной картой.
Автор: Валерия Орлова