Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018
exclusive / Наука

Дятлы узнаю друг друга по частоте и ритму стука
Стук больших пёстрых дятлов по дереву помогает им опознавать друг друга. Общение птиц происходит за счет использования специального ритма. Учёные выяснили, что анализ барабанной дроби показывает совпадение до 88% при определении отдельных особей.

Дятлы узнаю друг друга по частоте и ритму стука


Как выяснилось, дятлы применяют подобный подход в целях общения с представителями своего вида. Таким образом, они привлекают своих брачных партнёров, а также указывают иным птицам границы своей зоны обитания. Польские орнитологи попытались выяснить, какую именно роль играет ритм стука. Как показали результаты исследования, самцы стучат с несколько большей частотой, нежели самки.

При этом исключительно частоты стука оказалось недостаточно, чтобы определить пол дятла. Как удалось узнать, птицы уделяют особе внимание именно ритму дроби. Автоматизированный анализ показал, что женские особи отличались наиболее «узнаваемым» сигналом, который можно было определить в 88% случаев. Вдобавок, авторы исследования уверены, что частота и длительность «барабанной дроби» способна указывать на индивидуальные характеристики птиц.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:30
Читайте также
ЛДПР предлагает уведомлять об эвакуации авто по
McDonalds разыграет для влюбленных бигмак с
МВД вынесло на обсуждение проект по усилению
В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика
В Сочи открылся первый в России совариум
Роскомназор проверит Facebook во II полугодии на
Спортсменам в олимпийскую деревню запрещено
Владимир Путин встретится в руководителем ФИФА 12
Роспотребнадзор: ЕГЭ для родителей пройдет в
На YouTube набирает популярность канал молчаливой
В Британии слепому, который панически боится
Российские олимпийцы пожаловались на слежку со
Добавление комментария
Последние новости
08.02, 19:10 Ученые нашли связь между уровнем преступности и
08.02, 19:05 Запуск Falcon Heavy может нанести большой вред
08.02, 19:04 В Карагандинской области расследуют гибели девочки 10 лет
08.02, 19:00 Звезда Playboy Мария Лиман в полуголом наряде
08.02, 18:55 ЛДПР предлагает уведомлять об эвакуации авто по SMS
08.02, 18:48 Нижегородские ученые разработали аналог кожи для лечения
08.02, 18:46 Nokia 8 и Nokia 3 получили обновление системы
08.02, 18:40 McDonalds разыграет для влюбленных бигмак с сапфирами
08.02, 18:37 Ученые получили новый пуленепробиваемый материал из
08.02, 18:30 МВД вынесло на обсуждение проект по усилению наказания
08.02, 18:22 В Сети появились фотографии обновленной Skoda Fabia
08.02, 18:16 Парень с рюкзаком и в очках прогулялся голым по центру
08.02, 18:10 Разработчики McLaren заявили о выпуске нового гиперкара
08.02, 18:02 В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Филипова
08.02, 17:59 В Кемеровской области неизвестный разбил банкомат
08.02, 17:57 После выхода в прокат «Пятьдесят оттенков свободы»фанаты
08.02, 17:49 Елена Летучая покинула «Ревизорро» из-за постоянных
08.02, 17:42 Теплоход "Иван Папанин" получил пробоину в Антарктиде
08.02, 17:40 Европа и Россия построят новый ускоритель частиц
08.02, 17:32 В Сочи открылся первый в России совариум