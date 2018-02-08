Дятлы узнаю друг друга по частоте и ритму стука
Стук больших пёстрых дятлов по дереву помогает им опознавать друг друга. Общение птиц происходит за счет использования специального ритма. Учёные выяснили, что анализ барабанной дроби показывает совпадение до 88% при определении отдельных особей.
Как выяснилось, дятлы применяют подобный подход в целях общения с представителями своего вида. Таким образом, они привлекают своих брачных партнёров, а также указывают иным птицам границы своей зоны обитания. Польские орнитологи попытались выяснить, какую именно роль играет ритм стука. Как показали результаты исследования, самцы стучат с несколько большей частотой, нежели самки.
При этом исключительно частоты стука оказалось недостаточно, чтобы определить пол дятла. Как удалось узнать, птицы уделяют особе внимание именно ритму дроби. Автоматизированный анализ показал, что женские особи отличались наиболее «узнаваемым» сигналом, который можно было определить в 88% случаев. Вдобавок, авторы исследования уверены, что частота и длительность «барабанной дроби» способна указывать на индивидуальные характеристики птиц.
Как выяснилось, дятлы применяют подобный подход в целях общения с представителями своего вида. Таким образом, они привлекают своих брачных партнёров, а также указывают иным птицам границы своей зоны обитания. Польские орнитологи попытались выяснить, какую именно роль играет ритм стука. Как показали результаты исследования, самцы стучат с несколько большей частотой, нежели самки.
При этом исключительно частоты стука оказалось недостаточно, чтобы определить пол дятла. Как удалось узнать, птицы уделяют особе внимание именно ритму дроби. Автоматизированный анализ показал, что женские особи отличались наиболее «узнаваемым» сигналом, который можно было определить в 88% случаев. Вдобавок, авторы исследования уверены, что частота и длительность «барабанной дроби» способна указывать на индивидуальные характеристики птиц.
Автор: Валерий Антонов