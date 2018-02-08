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Мутко объявил об альтернативной Олимпиаде в России
Вице-премьер-министр РФ Виталий Мутко сообщил, что альтернативные состязания для тех спортсменов, которые не принимают участия в Олимпиаде в Пхенчхане, состоятся в марте в разных населенных пунктах страны. Он добавил, что на игры пригласят спортсменов из других государств, а также сформируют свой призовой фонд.

Мутко объявил об альтернативной Олимпиаде в России


«График министерство подработает, объявит с федерациями. Будут проводиться игры в различных городах, так как мы хотим их сделать открытыми. Думаю, что совсем скоро мы выпустим распоряжение, президент поручения дал, озвучил их. Сейчас все отработаем», – отметил Мутко.

На альтернативной Олимпиаде будут представлены виды, по которым можно провести соревнования в РФ, и те, «в которых россияне ущемлены». В их число попали гонки на лыжах, биатлон, коньки, бобслей.

6 февраля, во вторник, 45 спортсменов России подали иски в арбитражный суд (CAS), требуя обязать МОК дать им приглашения для принятия участия в Олимпийских Играх. Одновременно большая часть из них обратилась с такими же требованиями в суд Лозанны.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 21:00
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