Мутко объявил об альтернативной Олимпиаде в России
Вице-премьер-министр РФ Виталий Мутко сообщил, что альтернативные состязания для тех спортсменов, которые не принимают участия в Олимпиаде в Пхенчхане, состоятся в марте в разных населенных пунктах страны. Он добавил, что на игры пригласят спортсменов из других государств, а также сформируют свой призовой фонд.
«График министерство подработает, объявит с федерациями. Будут проводиться игры в различных городах, так как мы хотим их сделать открытыми. Думаю, что совсем скоро мы выпустим распоряжение, президент поручения дал, озвучил их. Сейчас все отработаем», – отметил Мутко.
На альтернативной Олимпиаде будут представлены виды, по которым можно провести соревнования в РФ, и те, «в которых россияне ущемлены». В их число попали гонки на лыжах, биатлон, коньки, бобслей.
6 февраля, во вторник, 45 спортсменов России подали иски в арбитражный суд (CAS), требуя обязать МОК дать им приглашения для принятия участия в Олимпийских Играх. Одновременно большая часть из них обратилась с такими же требованиями в суд Лозанны.
«График министерство подработает, объявит с федерациями. Будут проводиться игры в различных городах, так как мы хотим их сделать открытыми. Думаю, что совсем скоро мы выпустим распоряжение, президент поручения дал, озвучил их. Сейчас все отработаем», – отметил Мутко.
На альтернативной Олимпиаде будут представлены виды, по которым можно провести соревнования в РФ, и те, «в которых россияне ущемлены». В их число попали гонки на лыжах, биатлон, коньки, бобслей.
6 февраля, во вторник, 45 спортсменов России подали иски в арбитражный суд (CAS), требуя обязать МОК дать им приглашения для принятия участия в Олимпийских Играх. Одновременно большая часть из них обратилась с такими же требованиями в суд Лозанны.
Автор: Дрокина Татьяна