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Alfa Romeo представила спортивную версию хэтчбека Giulietta Sport
Автомобильная компания Alfa Romeo презентовала спортивную версию хэтчбека Giulietta. Официальные фотографии транспортного средства обнародованы на сайте производителя.

Alfa Romeo представила спортивную версию хэтчбека Giulietta Sport


Комплектация Sport обзавелась 17-дюймовыми колесными дисками, видоизмененными патрубками выхлопной системы, аэродинамическим обвесом кузова, в котором присутствуют красные акценты. По словам экспертов, комплектация является более чем достойной.

У покупателей есть возможность заказать Alfa Romeo Giulietta Sport в оттенке Misano Blue. Ранее соответствующая цветовая гамма была доступна только для комплектации Giulia Veloce.

Под капотом рестайлингового хэтчбека находятся два силовых агрегата на 1,4 и 1,6 литра, последний является турбодизелем. Движки способы генерировать 120 лошадиных сил.

О ценовой политике пока ничего не сообщается. Более подробные сведения будут опубликованы позже.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 22:30
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