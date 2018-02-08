Alfa Romeo представила спортивную версию хэтчбека Giulietta Sport
Автомобильная компания Alfa Romeo презентовала спортивную версию хэтчбека Giulietta. Официальные фотографии транспортного средства обнародованы на сайте производителя.
Комплектация Sport обзавелась 17-дюймовыми колесными дисками, видоизмененными патрубками выхлопной системы, аэродинамическим обвесом кузова, в котором присутствуют красные акценты. По словам экспертов, комплектация является более чем достойной.
У покупателей есть возможность заказать Alfa Romeo Giulietta Sport в оттенке Misano Blue. Ранее соответствующая цветовая гамма была доступна только для комплектации Giulia Veloce.
Под капотом рестайлингового хэтчбека находятся два силовых агрегата на 1,4 и 1,6 литра, последний является турбодизелем. Движки способы генерировать 120 лошадиных сил.
О ценовой политике пока ничего не сообщается. Более подробные сведения будут опубликованы позже.
Комплектация Sport обзавелась 17-дюймовыми колесными дисками, видоизмененными патрубками выхлопной системы, аэродинамическим обвесом кузова, в котором присутствуют красные акценты. По словам экспертов, комплектация является более чем достойной.
У покупателей есть возможность заказать Alfa Romeo Giulietta Sport в оттенке Misano Blue. Ранее соответствующая цветовая гамма была доступна только для комплектации Giulia Veloce.
Под капотом рестайлингового хэтчбека находятся два силовых агрегата на 1,4 и 1,6 литра, последний является турбодизелем. Движки способы генерировать 120 лошадиных сил.
О ценовой политике пока ничего не сообщается. Более подробные сведения будут опубликованы позже.
Автор: Валерия Орлова