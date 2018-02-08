Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018
exclusive / Наука / Важно

Курчатовский институт изучает воздействие малых доз радиации на человека
Курчатовский институт проводит исследование воздействия малых доз радиации на организм человека. Ядерная медицина отличается социальным характером, тогда как его изучение окажет помощь не только в сфере освоения космического пространства, но и в вопросах борьбы с онкологией.

Курчатовский институт изучает воздействие малых доз радиации на человека


Соответствующее мнение было высказано Михаилом Ковальчуком, главой Курчатовского института. Во время общения с журналистами он заявил, что исследователи центра способны выяснить, как именно излучение воздействует на стволовые клетки, а также как реагирует на это иммунная система.

В числе перспективных направлений Ковальчук отметил адронную терапию. Пациентов могут лечить при помощи изучения пучком протонов и нейтронов. В соответствии со словами главы Курчатовского института, в данном случае будет проводиться адресное облучение, которое фактически не касается здоровых клеток.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:09
Читайте также
В Москве возле здания МИДа установят памятник
Алефтина Штараева возглавила ТОП самых красивых
Студентов поймали на участии в тайном
Математики: Биткоин никогда не станет стабильной
Глава КНДР считает нецелесообразной встречу в
Украина направила Германии ноту протеста из-за
Жириновский заявил, что мог бы стать «властелином
Более 50% россиян делятся с близкими личными
Хакер из Северной Кореи пожаловался на свое
Финансовую безграмотность граждан России
Сергей Семенов заявил, что выплатил компенсацию
Мутко объявил об альтернативной Олимпиаде в России
Добавление комментария
Последние новости
09.02, 07:30 В Москве возле здания МИДа установят памятник Евгению
09.02, 07:20 Ученые: Новый катализатор может значительно удешевить
09.02, 07:10 Компания YouTube не доказала влияния России на
09.02, 07:00 Ученые: Искусственный свет по ночам может спровоцировать
09.02, 06:53 Ученые: Жуки-бомбардиры вызывают рвоту и сбегают из
09.02, 06:45 Писатель Борис Акунин не намерен прощаться с Фандориным
09.02, 06:30 Алефтина Штараева возглавила ТОП самых красивых
09.02, 06:15 Студентов поймали на участии в тайном соревновании по
09.02, 06:00 Ученые разработали универсальную нановакцину для борьбы
09.02, 05:50 Новый концепт BMW M8 появится весной на Женевской
09.02, 05:45 Российские банки начали использовать технологии
09.02, 05:30 Продюсер "Убить Била" ответил на обвинения Умы Турман
09.02, 05:17 Ученые: 60% муравьев вырабатывают способные помочь людям
09.02, 05:00 Математики: Биткоин никогда не станет стабильной валютой
09.02, 04:30 СМИ сообщили о скором исчезновении популярных смартфонов
09.02, 04:00 Опубликовано более 150 новых эмодзи заявленых в
09.02, 03:30 «Спартак» представил фирменный смартфон BQ Advance
09.02, 03:00 Буш-младший заявил о доказательствах «российского
09.02, 02:30 Подставной Илон Маск обобрал доверчивых пользователей на
09.02, 02:00 Глава КНДР считает нецелесообразной встречу в властями