Курчатовский институт изучает воздействие малых доз радиации на человека
Курчатовский институт проводит исследование воздействия малых доз радиации на организм человека. Ядерная медицина отличается социальным характером, тогда как его изучение окажет помощь не только в сфере освоения космического пространства, но и в вопросах борьбы с онкологией.
Соответствующее мнение было высказано Михаилом Ковальчуком, главой Курчатовского института. Во время общения с журналистами он заявил, что исследователи центра способны выяснить, как именно излучение воздействует на стволовые клетки, а также как реагирует на это иммунная система.
В числе перспективных направлений Ковальчук отметил адронную терапию. Пациентов могут лечить при помощи изучения пучком протонов и нейтронов. В соответствии со словами главы Курчатовского института, в данном случае будет проводиться адресное облучение, которое фактически не касается здоровых клеток.
Соответствующее мнение было высказано Михаилом Ковальчуком, главой Курчатовского института. Во время общения с журналистами он заявил, что исследователи центра способны выяснить, как именно излучение воздействует на стволовые клетки, а также как реагирует на это иммунная система.
В числе перспективных направлений Ковальчук отметил адронную терапию. Пациентов могут лечить при помощи изучения пучком протонов и нейтронов. В соответствии со словами главы Курчатовского института, в данном случае будет проводиться адресное облучение, которое фактически не касается здоровых клеток.
Автор: Валерий Антонов