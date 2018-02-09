Google тестирует уведомления в Play Store
Компания Google тестирует в обновленной версии Play Store новую опцию. Речь идет о рассылке уведомлений пользователям.
Чтобы соответствующая функция была активна, необходимо нажать на колокольчик того или иного приложения. Когда разработчики выпустят обновление, то юзеру придет уведомление.
Google Play представляет собой магазин приложений, в котором пользователи Android могут скачать книги, игры, музыку, фильмы компании Google и других корпораций. Контент является, как платным, так и бесплатным.
Чтобы соответствующая функция была активна, необходимо нажать на колокольчик того или иного приложения. Когда разработчики выпустят обновление, то юзеру придет уведомление.
Google Play представляет собой магазин приложений, в котором пользователи Android могут скачать книги, игры, музыку, фильмы компании Google и других корпораций. Контент является, как платным, так и бесплатным.
Автор: Валерия Орлова