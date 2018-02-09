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Phoneblocks будет изготавливать чехлы для смартфонов из мусора
Разработчики стартапа Phoneblocks сообщили, что нашли решение проблемы избавления от мусора. Они намерены изготавливать из него чехлы для смартфонов.

Phoneblocks будет изготавливать чехлы для смартфонов из мусора


Для этого они придумали специальный пресс, с помощью которого изготавливаются чехлы. Для этого может использоваться пластик, бумага, картонные стаканы из-под кофе.



Сперва разработчики создали пресс, имеющий форму для заготовки в виде чехла. В качестве основы они взяли iPhone 6s, 7 и 8 – одни из наиболее популярных устройств на рынке. Для того, чтобы получить чехол, в машину нужно загрузить мусор, который под давлением спрессуется до нужных размеров и примет необходимую форму.

Стоимость изобретения составляет 450 евро. Сырье для аксессуара для смартфонов берется с ближайшей свалки. По словам разработчиков, данный способ гораздо дешевле, чем изготовление чехлов и бамперов при помощи 3D-печати, к тому же решается важная экологическая проблема.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 01:30
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