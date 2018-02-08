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exclusive / Общество

Военная техника устроила пробку на Бердском шоссе в Новосибирске
В вечернее время 8 февраля жители Новосибирска заметили на Бердском шоссе, в Советском районе, военную технику, которая стоит на обочине. Вследствие этого на проезжей части дороги образовалась пробка.

Военная техника устроила пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что попасть на территорию Академгородка в настоящее время достаточно сложно. Несколько единиц военной техники находится непосредственно у «Гиганта», на Бердском шоссе. Отмечено, что колонна растянулась не менее чем на 150 метров. При этом делается ссылка на присутствие в ней тягачей марки КамАЗ и боевых транспортных средств, визуально воспринимающихся как БТР или МТЛБ.

Сообщается, что военная техника мешает проезду автомобилей. Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки» скорость передвижения на данном участке шоссе не превышает пяти километров в час. Некоторые очевидцы написали в соцсетях, что официальных объявлений в местных массмедиа относительно возможного перекрытия военными участка трассы, не было.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:21
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