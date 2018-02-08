Land Rover выпустил мультитул в виде модели Defender
Марка Land Rover представит мультитул в форм-факторе, напоминающем модель Defender. Инструмент имеет силуэт классического авто бренда. В его состав вошли 6 ключей различных размеров, отвертка, механизм для открытия бутылок, инструмент зачистки проводов, а также измерения глубины протектора покрышек.
Мультитул сформирован из нержавеющей стали. Предположительно, он станет поставляться при в комплекте с фирменным замшевым мешком для хранения, оснащенным лого Land Rover. Стоимость инструмента ожидается на уровне 12 фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка тысячи рублей.
В честь 70 лет с первого выпуска автомобиля, снятого с линии производства в 2016-м году, марка разработала модификацию кроссовера с силовым агрегатом V8 и АКПП. Суммарно планируется выпустить 150 авто. Внедорожник укомплектуют 5-литровым «атмосферником» производительностью 405 «лошадок» и 8-секционынм ZF, оснащенных спортивным режимом.
Land Rover Defender нового поколения выпустят на рынок в 2019-м году. Внедорожник создадут на базе алюминиевой платформы, аналогичной применяемой для Discovery Sport. Линейка будет включать модификации бензиновых и дизельных двигателей, а также версии с гибридным силовым агрегатом.
Мультитул сформирован из нержавеющей стали. Предположительно, он станет поставляться при в комплекте с фирменным замшевым мешком для хранения, оснащенным лого Land Rover. Стоимость инструмента ожидается на уровне 12 фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка тысячи рублей.
В честь 70 лет с первого выпуска автомобиля, снятого с линии производства в 2016-м году, марка разработала модификацию кроссовера с силовым агрегатом V8 и АКПП. Суммарно планируется выпустить 150 авто. Внедорожник укомплектуют 5-литровым «атмосферником» производительностью 405 «лошадок» и 8-секционынм ZF, оснащенных спортивным режимом.
Land Rover Defender нового поколения выпустят на рынок в 2019-м году. Внедорожник создадут на базе алюминиевой платформы, аналогичной применяемой для Discovery Sport. Линейка будет включать модификации бензиновых и дизельных двигателей, а также версии с гибридным силовым агрегатом.
Автор: Валерий Антонов