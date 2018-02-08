Ученые: Продукты с аспарагином спасут от рака груди
Американские ученые доказали, что продукты питания, в которых содержится немного аминокислоты аспарагин, могут сократить риск заболеваемости раком груди. Эта разновидность болезни является самой невосприимчивой к гормональному лечению.
Исследователи выяснили, что активность аспарагина синтетазы в клетках рака первичного очага благоприятно сказывается на распространении клеток опухоли в другие органы и ткани. Диеты наравне с приемом медикаментов для подавления работы фермента способны снизить риск появления вторичного очага недуга.
«Эксперимент добавляет доказательств, что диета сможет повлиять на течение болезни», – отметил Саймон Нотт. Как заявил ученый, небольшое количество данной аминокислоты есть в овощах и фруктах.
Много аспарагина есть также в говядине, яйцах, молочных и морских продуктах, птице, разных видах рыбы, картошке, спарже, бобах, сое, семечках, а также в орехах и цельных зернах.
Исследователи выяснили, что активность аспарагина синтетазы в клетках рака первичного очага благоприятно сказывается на распространении клеток опухоли в другие органы и ткани. Диеты наравне с приемом медикаментов для подавления работы фермента способны снизить риск появления вторичного очага недуга.
«Эксперимент добавляет доказательств, что диета сможет повлиять на течение болезни», – отметил Саймон Нотт. Как заявил ученый, небольшое количество данной аминокислоты есть в овощах и фруктах.
Много аспарагина есть также в говядине, яйцах, молочных и морских продуктах, птице, разных видах рыбы, картошке, спарже, бобах, сое, семечках, а также в орехах и цельных зернах.
Автор: Дрокина Татьяна