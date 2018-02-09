Украина направила Германии ноту протеста из-за поездки депутатов в Крыму
Украина направила властям Германии ноту протеста в связи с визитом делегации немецких политиков в Крым. Сообщение об этом поступило от одного из членов делегации, депутата парламента Северный Рейн – Вестфалия Рогера Бекампа.
По словам политика, нота протеста была направлена властям Германии накануне. В своем обращении правительство Украины подчеркнуло, что делегаты ведут переговоры с непризнанным правительством временно оккупированной территории.
Ранее другой представитель немецкой группы депутатов Северного Рейна Вестфалии Хельмут Зейфен сделал заявление, что не заметили фактов нарушения прав человека в Крыму. Внимание на поездку депутатов партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая завершается 9 февраля, обратил представитель Украины в ФРГ. Он призвал Берлин в дальнейшем пресекать и осуждать такие поездки немецких политиков.
По словам политика, нота протеста была направлена властям Германии накануне. В своем обращении правительство Украины подчеркнуло, что делегаты ведут переговоры с непризнанным правительством временно оккупированной территории.
Ранее другой представитель немецкой группы депутатов Северного Рейна Вестфалии Хельмут Зейфен сделал заявление, что не заметили фактов нарушения прав человека в Крыму. Внимание на поездку депутатов партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая завершается 9 февраля, обратил представитель Украины в ФРГ. Он призвал Берлин в дальнейшем пресекать и осуждать такие поездки немецких политиков.
Автор: Пчелкин Руслан