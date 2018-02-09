Подставной Илон Маск обобрал доверчивых пользователей на тысячи долларов за ночь
Фальшивый Илон Маск украл у доверчивых пользователей соцсетей тысячи долларов в течение одной ночи. Обратившись к подписчикам от лиц знаменитостей, они пообещали жертвам обмана богатство за небольшую плату.
Мошенники создали Twitter-аккаунты от лиц Илона Маска, Уоррена Баффета, Джона Макафи, Виталика Бутерина и других миллионеров, после чего стали размещать твиты, в которых дали обещание раздать крупные суммы финансовых средств. Особенной популярностью стали пользоваться посты от лица Маска, запускавшего в тот момент запускал Falcon Heavy.
«Спасибо, господин президент, планирую раздать 100 единиц эфира всем подписчикам, требуется просто отослать 0,2 эфира на указанный ниже адрес, после чего будут присланы 2 взамен», — соответствующая публикация от лица фальшивого аккаунта elonnmuusk была размещена в ответ на сообщения настоящих Илона Маска и Дональда Трампа.
Публикация оставалась активной сутки, после чего в течение нескольких часов все доверчивые пользователи отослали преступникам свыше $5 тысяч в форме криптовалюты. Эксперты по вопросам кибербезопасности сильно удивились тому, что аудитория соцсети все еще доверяет скаммерам, которые сулят всем желающим быстрое обогащение с небольшими вложениями.
Мошенники создали Twitter-аккаунты от лиц Илона Маска, Уоррена Баффета, Джона Макафи, Виталика Бутерина и других миллионеров, после чего стали размещать твиты, в которых дали обещание раздать крупные суммы финансовых средств. Особенной популярностью стали пользоваться посты от лица Маска, запускавшего в тот момент запускал Falcon Heavy.
«Спасибо, господин президент, планирую раздать 100 единиц эфира всем подписчикам, требуется просто отослать 0,2 эфира на указанный ниже адрес, после чего будут присланы 2 взамен», — соответствующая публикация от лица фальшивого аккаунта elonnmuusk была размещена в ответ на сообщения настоящих Илона Маска и Дональда Трампа.
Публикация оставалась активной сутки, после чего в течение нескольких часов все доверчивые пользователи отослали преступникам свыше $5 тысяч в форме криптовалюты. Эксперты по вопросам кибербезопасности сильно удивились тому, что аудитория соцсети все еще доверяет скаммерам, которые сулят всем желающим быстрое обогащение с небольшими вложениями.
Автор: Валерий Антонов