Nokia зарегистрировала два смартфона в России
В Сети опубликованы два регистрационных номера новых смартфонов компании Nokia. Сообщается, что гаджеты будут продаваться на территории России.
По данным СМИ, HMD Global зарегистрировала мобильные устройства под номерами TA-1043 и TA-1046. Параметры, дата и точные модели неизвестны.
Одним из них будет девайс Nokia 8 Sirocco. Этот смартфон имеет номер TA-1005.
По данным СМИ, HMD Global зарегистрировала мобильные устройства под номерами TA-1043 и TA-1046. Параметры, дата и точные модели неизвестны.
Одним из них будет девайс Nokia 8 Sirocco. Этот смартфон имеет номер TA-1005.
Автор: Валерия Орлова