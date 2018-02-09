Глава КНДР считает нецелесообразной встречу в властями США на Олимпиаде-2018
Как информирует британское ведомство Reuters, правительство КНДР не собираются встречаться с представителями власти Соединенных Штатов на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Этой новостью поделились 8 февраля северокорейские средства массовой информации.
В КНДР в процессе соревнований приедет с визитом вице-президент Америки Майк Пенс, который считает, и раньше уже высказывался по этому поводу, что режим правления Ким Чен Ына, является «самым тираническим и деспотическим» во всем мире.
Цитируя главу департамента МИД КНДР Чо Юн Сама северокорейское агентство ЦТАК говорит, что доселе КНДР о диалоге с США не просили, и в дальнейшем этого делать не станут. А что касается предположительной встречи американских представителей власти с делегацией КНДР во время нахождения в Южной Корее, то они считают основной целью прием участия в Олимпиаде, дабы обеспечить ее проведение с успешными результатами.
По результатам переговоров, состоявшихся 7 февраля в Токио, между вице-президентом Америки Майком Пенсом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Вашингтоном было принято решение выдвинуть «самые серьезные и агрессивные санкции» за весь период северокорейской депрессии. Примечательно, что Соединенные Штаты намерены аннулировать ядерную программу КНДР, и напоминают о силе военного комплекса своей страны.
Глава МИД Китайской Народной Республики взывает все региональные страны, которые непосредственно относятся к данной депрессии вокруг Северной Кореи, решится обоюдно найти выход из сложившейся ситуации. Политик считает Олимпиаду-2018 начальным этапом в переговорах с КНДР.
В КНДР в процессе соревнований приедет с визитом вице-президент Америки Майк Пенс, который считает, и раньше уже высказывался по этому поводу, что режим правления Ким Чен Ына, является «самым тираническим и деспотическим» во всем мире.
Цитируя главу департамента МИД КНДР Чо Юн Сама северокорейское агентство ЦТАК говорит, что доселе КНДР о диалоге с США не просили, и в дальнейшем этого делать не станут. А что касается предположительной встречи американских представителей власти с делегацией КНДР во время нахождения в Южной Корее, то они считают основной целью прием участия в Олимпиаде, дабы обеспечить ее проведение с успешными результатами.
По результатам переговоров, состоявшихся 7 февраля в Токио, между вице-президентом Америки Майком Пенсом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Вашингтоном было принято решение выдвинуть «самые серьезные и агрессивные санкции» за весь период северокорейской депрессии. Примечательно, что Соединенные Штаты намерены аннулировать ядерную программу КНДР, и напоминают о силе военного комплекса своей страны.
Глава МИД Китайской Народной Республики взывает все региональные страны, которые непосредственно относятся к данной депрессии вокруг Северной Кореи, решится обоюдно найти выход из сложившейся ситуации. Политик считает Олимпиаду-2018 начальным этапом в переговорах с КНДР.
Автор: Богданова Ярослава