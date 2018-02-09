Буш-младший заявил о доказательствах «российского вмешательства» в выборы в США
Джордж Буш-младший, экс-президен США, сообщил в массмедиа о наличии доказательств, указывающих на «российское вмешательство» в президентскую гонку, состоявшейся в 2016 году. Об этом информирует медиа-издание Associated Press.
Политик не упомянул в своей речи Дональда Трампа, но имел ввиду его попытки установить более тесные отношения с РФ. Буш указал также и на высказывание главой американского государства своей позиции относительно иммигрантов. «Имеются довольно явные доказательства, указывающие на то, что «русские вмешивались». Повлияло ли это на результат – другой вопрос», - подчеркнул бывший президент.
По словам политического деятеля, тот факт, что другое государство вовлечено в национальную избирательную систему, представляет собой определённую проблему. Было подчёркнуто, что демократия хороша настолько, насколько граждане страны доверяют результатам состоявшихся выборов.
Политик не упомянул в своей речи Дональда Трампа, но имел ввиду его попытки установить более тесные отношения с РФ. Буш указал также и на высказывание главой американского государства своей позиции относительно иммигрантов. «Имеются довольно явные доказательства, указывающие на то, что «русские вмешивались». Повлияло ли это на результат – другой вопрос», - подчеркнул бывший президент.
По словам политического деятеля, тот факт, что другое государство вовлечено в национальную избирательную систему, представляет собой определённую проблему. Было подчёркнуто, что демократия хороша настолько, насколько граждане страны доверяют результатам состоявшихся выборов.
Автор: Семен Зайцев