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Буш-младший заявил о доказательствах «российского вмешательства» в выборы в США
Джордж Буш-младший, экс-президен США, сообщил в массмедиа о наличии доказательств, указывающих на «российское вмешательство» в президентскую гонку, состоявшейся в 2016 году. Об этом информирует медиа-издание Associated Press.

Буш-младший заявил о доказательствах «российского вмешательства» в выборы в США

Политик не упомянул в своей речи Дональда Трампа, но имел ввиду его попытки установить более тесные отношения с РФ. Буш указал также и на высказывание главой американского государства своей позиции относительно иммигрантов. «Имеются довольно явные доказательства, указывающие на то, что «русские вмешивались». Повлияло ли это на результат – другой вопрос», - подчеркнул бывший президент.

По словам политического деятеля, тот факт, что другое государство вовлечено в национальную избирательную систему, представляет собой определённую проблему. Было подчёркнуто, что демократия хороша настолько, насколько граждане страны доверяют результатам состоявшихся выборов.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 03:00
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