«Спартак» представил фирменный смартфон BQ Advance Spartak Edition
В рамках мероприятия на стадионе «Открытие» футбольный клуб «Спартак» (Москва) представил фирменный смартфон BQ Advance Spartak Edition. В презентации приняли участие коммерческий директор московской команды Александр Атаманенко и генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов, а также ветераны команды.
Александр Атаманенко отметил, что новый гаджет является уникальным – начиная от концептуального дизайна до внутреннего наполнения (предустановленный гимн клуба, официальное приложение). Гендиректор заявил, что в клубе гордятся сотрудничеством с российским производителем электроники.
Владимир Пузанов также отметил уникальность продукта и рассказал, что производитель в 2017 году продал более 2,7 миллионов устройств. Главными достоинствами их гаджетов является низкая цена при качестве, которое не уступает мировым лидерам.
BQ Advance Spartak Edition оснащен безрамочным ярким IPS-экраном 5,45 дюймов разрешением 1440х720 пикселей с соотношением сторон 18:9. Гаджет работает на базе процессора MTK6737H, объем оперативной памяти составляет 2 Гб. Основная камера делает снимки разрешением 13 Мп, а фронтальная – 8 Мп, она оснащена вспышкой. Также смартфон оснащен функцией распознавания лица Face Unlock и дактилоскопическим сканером. На коробку нанесены все титулы московского клуба. Стоимость устройства в официальном интернет-магазине красно-белых составляет 9490 рублей.
Александр Атаманенко отметил, что новый гаджет является уникальным – начиная от концептуального дизайна до внутреннего наполнения (предустановленный гимн клуба, официальное приложение). Гендиректор заявил, что в клубе гордятся сотрудничеством с российским производителем электроники.
Владимир Пузанов также отметил уникальность продукта и рассказал, что производитель в 2017 году продал более 2,7 миллионов устройств. Главными достоинствами их гаджетов является низкая цена при качестве, которое не уступает мировым лидерам.
BQ Advance Spartak Edition оснащен безрамочным ярким IPS-экраном 5,45 дюймов разрешением 1440х720 пикселей с соотношением сторон 18:9. Гаджет работает на базе процессора MTK6737H, объем оперативной памяти составляет 2 Гб. Основная камера делает снимки разрешением 13 Мп, а фронтальная – 8 Мп, она оснащена вспышкой. Также смартфон оснащен функцией распознавания лица Face Unlock и дактилоскопическим сканером. На коробку нанесены все титулы московского клуба. Стоимость устройства в официальном интернет-магазине красно-белых составляет 9490 рублей.
Автор: Сергей Сидорин