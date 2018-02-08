Марлон Брандо имел гомосексуальную связь с Ричардом Прайором
Дженнифер Прайор, являющаяся вдовой американского комика Ричарда Прайора, публично заявила, что ее муж имел сексуальные отношения с актером Марлоном Брандо. Об этом сообщают зарубежное издание TMZ.
Как объяснила Прайор, тогда комик употреблял наркотические средства, поэтому не контролировал своё поведение. Все происходило в 1970-х годах, и запрещенные вещества были качественными. По словам Дженнифер Прайор, при наличии достаточного количества наркотиков в организме, человек мог вступить в интимную связь с батареей, а на утро прислать ей цветы.
Марлон Брандо известный по участию в фильмах «Последнее танго в Париже», «Трамвай «Желание», «Юлий Цезарь», «В порту». Артист даже в свое время получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в кинокартине «Крестный отец». В 2004 году он скончался на 81-м году жизни.
Что касается Ричарда Прайора, то он являлся одним из самых знаменитых комиков. Артист прославился за счет обилия ремарок и шуток нецензурного содержания. В 2005 году он скончался в результате третьего по счету сердечного приступа.
Как объяснила Прайор, тогда комик употреблял наркотические средства, поэтому не контролировал своё поведение. Все происходило в 1970-х годах, и запрещенные вещества были качественными. По словам Дженнифер Прайор, при наличии достаточного количества наркотиков в организме, человек мог вступить в интимную связь с батареей, а на утро прислать ей цветы.
Марлон Брандо известный по участию в фильмах «Последнее танго в Париже», «Трамвай «Желание», «Юлий Цезарь», «В порту». Артист даже в свое время получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в кинокартине «Крестный отец». В 2004 году он скончался на 81-м году жизни.
Что касается Ричарда Прайора, то он являлся одним из самых знаменитых комиков. Артист прославился за счет обилия ремарок и шуток нецензурного содержания. В 2005 году он скончался в результате третьего по счету сердечного приступа.
Автор: Валерия Орлова