Сотруднику гватемальского цирка тигры откусили руки
Житель небольшой гватемальской деревни Эль-Джокотилло попробовал накормить тринадцать находящихся в клетке тигров, вследствие чего лишился обеих рук. 55-летний Чиприано Альварес только два месяца назад устроился на эту работу, чтобы прокормить семью.
Тигры принадлежат местному цирку, а мужчина был нанят специально для их кормления. По словам его сына, он использовал металлические палки для того чтобы не залезать в клетку и для личной безопасности, но когда он хотел забрать ведро с водой, засунув руки в клетку – животные напали на него.
Трагедия произошла на глазах у свидетелей, которые пытались спасти потерпевшего и во время нападения кидали камни и деревянные палки в животных. Скорая помощь оперативно доставила Чиприано в больницу, где после операции медики сохранили ему жизнь, несмотря на большую потерю крови, но руки спасти не удалось.
Власти начали расследование по этому делу, и уже стало известно, что тигров заселяли в слишком маленькие клетки. Координатор, следивший за состоянием животных, рассказал о неполноценном питании, и о том, что хищников зачастую держали диете, вследствие чего был повышен риск нападения на людей.
Тигры принадлежат местному цирку, а мужчина был нанят специально для их кормления. По словам его сына, он использовал металлические палки для того чтобы не залезать в клетку и для личной безопасности, но когда он хотел забрать ведро с водой, засунув руки в клетку – животные напали на него.
Трагедия произошла на глазах у свидетелей, которые пытались спасти потерпевшего и во время нападения кидали камни и деревянные палки в животных. Скорая помощь оперативно доставила Чиприано в больницу, где после операции медики сохранили ему жизнь, несмотря на большую потерю крови, но руки спасти не удалось.
Власти начали расследование по этому делу, и уже стало известно, что тигров заселяли в слишком маленькие клетки. Координатор, следивший за состоянием животных, рассказал о неполноценном питании, и о том, что хищников зачастую держали диете, вследствие чего был повышен риск нападения на людей.
Автор: Тригуб Сергей