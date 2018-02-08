Актриса Джиллиан Андерсон полностью обнажилась ради защиты животных
Джиллиан Андерсон полностью оголилась в поддержку защиты животных. Актриса таким способом приняла участие в кампании против натурального меха от PETA, которая вела борьбу за права животных.
«Я лучше стану ходить голой, нежели носить мех», — указывается словами розового цвета на черно-белым снимке, размещенном в Instagram.
Пользователи отметили, что это сильное послание со стороны красивой женщины. Джиллиан добавила, что приняла решение поучаствовать в провокационной фотосессии из-за того, что многие люди игнорируют рекламу против меха, когда на ней показаны измученные животные. В то же время обнаженное тело в рамках рекламной кампании РЕТА может привлечь внимание. Актриса заявила, что гордится своим участием в этом движении.
Акции PETA часто привлекают внимание смелостью и неоднозначностью. В частности, в минувшем году модель Джоанна Крупа прошлась обнаженной по лужайке рядом с Вестминстерским аббатством перед зданием британского Парламента. На ней были только трусики и туфли, тогда как все тело оказалось покрыто рисунком, напоминающим окрас тигра. Собственным поступком Джоанна попыталась призвать общественность предоставить защиту диким животным от негативных действий со стороны дрессировщиков в цирках.
«Я лучше стану ходить голой, нежели носить мех», — указывается словами розового цвета на черно-белым снимке, размещенном в Instagram.
Пользователи отметили, что это сильное послание со стороны красивой женщины. Джиллиан добавила, что приняла решение поучаствовать в провокационной фотосессии из-за того, что многие люди игнорируют рекламу против меха, когда на ней показаны измученные животные. В то же время обнаженное тело в рамках рекламной кампании РЕТА может привлечь внимание. Актриса заявила, что гордится своим участием в этом движении.
Акции PETA часто привлекают внимание смелостью и неоднозначностью. В частности, в минувшем году модель Джоанна Крупа прошлась обнаженной по лужайке рядом с Вестминстерским аббатством перед зданием британского Парламента. На ней были только трусики и туфли, тогда как все тело оказалось покрыто рисунком, напоминающим окрас тигра. Собственным поступком Джоанна попыталась призвать общественность предоставить защиту диким животным от негативных действий со стороны дрессировщиков в цирках.
Автор: Валерий Антонов